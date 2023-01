Przekleństwa przestają szokować – to proces, jaki zachodzi Wielkiej Brytanii. Mamy tego pierwszy wymierny dowód w postaci werdyktu tamtejszego trybunału. Moraliści mogą się buntować, ale język ewoluuje. Także maniery i to, co jest i nie jest dozwolone. Sprawa może mieć dalsze konsekwencje prawne.