Cztery lata więzienia za oszustwa na ponad 600 tysięcy złotych – taki wyrok usłyszał 17-letni mieszkaniec Tychów, który metodą „na wypadek” wyłudzał pieniądze od starszych osób. Sąd uznał, że nastolatek uczynił sobie z przestępstw stałe źródło dochodu.
Katowicki sąd okręgowy ogłosił nieprawomocny wyrok wobec 17-letniego mieszkańca Tychów, który - jak ustalili śledczy - wraz ze wspólnikami wyłudził od starszych osób łącznie ponad 600 tysięcy złotych. "Sąd wymierzył oskarżonemu za przypisane mu przestępstwa karę łączną 4 lat pozbawienia wolności oraz orzekł wobec niego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w całości" - przekazał Miłosz Bystrzycki z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
To właśnie Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód prowadziła śledztwo w tej sprawie. Z jej ustaleń wynika, że 17-latek nie działał sam - wraz ze wspólnikami nawiązywał kontakt z osobami w podeszłym wieku, wmawiając im, że członkowie ich rodzin spowodowali wypadek i zostali zatrzymani przez policję. Warunkiem "uwolnienia" miało być przekazanie pieniędzy na rzekomą kaucję. Wyłudzone środki nastolatek odbierał osobiście od ofiar.
Przestępcy od lat wykorzystują łatwowierność i troskę seniorów o bliskich. Metody oszustw zmieniają się, ale cel pozostaje ten sam: wyłudzić pieniądze. W tej sprawie 17-latek odpowiadał za oszustwa na ponad 600 tysięcy złotych. Po zatrzymaniu i przesłuchaniu od razu trafił do aresztu.
Sąd nie miał wątpliwości, że młody tyszanin uczynił sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. To nie była jednorazowa historia - nastolatek regularnie manipulował seniorami, korzystając z ich zaufania i lęku o najbliższych.
Jak wynika z danych policji, w podobnych oszustwach coraz częściej biorą udział bardzo młodzi ludzie. Kuszeni szybkim i łatwym zarobkiem, często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Najczęściej pełnią rolę tzw. "odbieraków", czyli osób zgłaszających się po pieniądze od zmanipulowanych ofiar.
Kilka tygodni temu katowiccy funkcjonariusze zatrzymali chłopców w wieku 15 i 16 lat, którzy brali udział w oszustwie metodą na Blik.