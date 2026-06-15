Nawet jedną trzecią życia, ponad 26 lat, spędzi w internecie statystyczny Polak - wynika z badania firmy NordVPN. To wzrost w porównaniu do danych sprzed zaledwie kilku lat. Co więcej, 27 proc. ankietowanych przyznało, że nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do sieci. Wyniki te wskazują, jak mocno zatarła się granica między rzeczywistością a światem online.

Przeciętny Polak w internecie spędzi ponad 26 lat - wynika z badania firmy NordVPN (zdjęcie ilustracyjne) / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Przeciętny Polak spędzi w internecie ponad 26 lat.

W sieci najwięcej czasu poświęcamy na słuchanie muzyki i oglądanie wideo.

Mimo obaw, wielu Polaków udostępnia w internecie swoje dane.

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Granica między "prawdziwym" a "cyfrowym" życiem przestała istnieć?

Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak - wynika z badania firmy NordVPN. Jak się okazuje, tendencja jest wzrostowa. Tegoroczny wynik jest o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni wyższy, niż w analogicznym badaniu przeprowadzonym w 2022 r.

Autorzy badania podkreślili, że Polacy na "cyfrową rzeczywistość" poświęcają około jedną trzecią swojego życia. Według statystyk, średnia długość życia wynosi bowiem 79 lat.

"Ćwierć wieku spędzone online to nie tylko statystyka. To fundamentalna zmiana w trybie życia" - ocenił cytowany w badaniu dyrektor techniczny w NordVPN Marijus Briedis. Jego zdaniem granica między "prawdziwym życiem" a "życiem online" praktycznie przestała istnieć.

Na jakie aktywności w sieci poświęcamy czas?

Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki - 5 godzin i 53 minuty tygodniowo oraz na oglądaniu filmów i wideo online - 5 godz. 28 min. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych - 4 godz. 50 min.

Z kolei na maratony serialowe i filmowe przeznaczamy 3 godziny i 46 minut w tygodniu. Dodatkowo sztucznej inteligencji - chatbotom AI - Polacy poświęcają 42 minuty tygodniowo.

W badaniu podkreślono, że 27 proc. ankietowanych przyznało, że nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do internetu.

Mimo obaw o bezpieczeństwo, Polacy podają swoje dane w sieci

"Pomimo nasilających się obaw o bezpieczeństwo w sieci Polacy pozostają zadziwiająco otwarci, jeśli chodzi o udostępnianie wrażliwych danych osobowych" - podkreślili autorzy badania. Jak bowiem wynika z raportu 81 proc. Polaków podało online swoje pełne imię i nazwisko, 72 proc. - datę urodzenia, 56 proc. - pełny adres zamieszkania, a 43 proc. - swój stan cywilny.

Badanie zostało zlecone przez NordVPN i przeprowadzone przez firmę Norstat w dniach 1-17 kwietnia 2026 roku. Łącznie wzięło w nim udział ponad 20 tys. użytkowników internetu z 20 krajów. W Polsce próba obejmowała tysiąc respondentów w wieku 18-74 lat.