Miłośnicy sera mają powody do radości! Okazuje się, że ulubiona przekąska nie tylko rozpieszcza podniebienie, ale może być także… eksperckim sposobem na wzmocnienie zębów. Jakie sery warto wybierać i dlaczego cheddar uważany jest za jeden z najlepszych wyborów dla zdrowia jamy ustnej? Sprawdziliśmy dla Was najnowsze rekomendacje stomatologów.

Cheddar na zdrowie! Odkryj serową tajemnicę mocnych zębów / Shutterstock

Plasterek sera dziennie to nie tylko pyszna przekąska, ale i sposób na zdrowsze zęby!

Dojrzewające sery, takie jak cheddar czy szwajcarski, wzmacniają szkliwo dzięki wapniowi, fosforowi i kazeinie.

Żucie twardych serów stymuluje produkcję śliny, która naturalnie chroni zęby przed próchnicą i chorobami dziąseł.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Serowy sekret zdrowych zębów

W dobie coraz większej świadomości na temat zdrowia jamy ustnej nie brakuje zaskakujących porad ekspertów. Najnowsza? Sięgnij po plasterek sera, a Twoje zęby Ci podziękują! Miłośnicy sera mogą odetchnąć z ulgą - wieczorna przekąska okazuje się nie tylko smaczna, ale wręcz korzystna dla zdrowia jamy ustnej.

Sery - od wyrafinowanego brie, przez kremowy camembert, aż po twardy cheddar - to prawdziwe bogactwo składników mineralnych. Jednak nie wszystkie sery są sobie równe, a różnice między nimi mogą mieć kluczowe znaczenie dla kondycji naszych zębów.

Wapń i fosfor - duet nie do pobicia

Naturalne, dojrzewające sery, takie jak cheddar czy szwajcarski, dostarczają niezbędnych minerałów: wapnia i fosforu. To właśnie one odpowiadają za wzmocnienie szkliwa, czyli ochronnej warstwy zębów.

Eksperci radzą: jeśli chcesz wesprzeć swoje zęby, wybieraj sery naturalne i dojrzewające. Oprócz wapnia i fosforu dostarczają one również białka kazeiny, które dodatkowo wzmacnia szkliwo i pomaga zapobiegać próchnicy oraz nadwrażliwości.

Cheddar - król serowych przekąsek

Wśród szerokiej gamy serów, szczególne miejsce zajmuje cheddar. To nie tylko wszechstronny składnik kuchni, ale także prawdziwa skarbnica wapnia (204 mg na porcję) i fosforu (145 mg na porcję). Białko w serze zwane kazeiną pokrywa zęby ochronną warstwą, która pomaga odpierać kwasy, które normalnie atakowałyby szkliwo zębów.

To jednak nie koniec korzyści! Żucie twardych serów, takich jak cheddar, stymuluje produkcję śliny, która naturalnie oczyszcza jamę ustną z cukrów, bakterii i kwasów, chroniąc zęby przed erozją i chorobami dziąseł.

Co ciekawe, poziom pH w jamie ustnej pozostaje podwyższony nawet przez 30 minut po spożyciu sera cheddar - efekt ten przewyższa nawet jogurt i mleko!

Choć cheddar sam w sobie jest świetnym wyborem, eksperci ostrzegają przed łączeniem go z winem czy krakersami, które mogą ponownie zakwasić środowisko w jamie ustnej.

Odpowiednia porcja to mniej niż plasterek dziennie - to wystarczy, by skutecznie wspierać zdrowie zębów i zapobiegać próchnicy.