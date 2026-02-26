Hillary Clinton stanowczo zaprzeczyła jakimkolwiek powiązaniom z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. "Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina" - pisze w mowie wstępnej rozpoczynającej jej zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA.

Hillary Clinton została wezwana do złożenia zeznań przed Izbą Reprezentantów USA / IMAGO/ Dwi Anoraganingrum/ Imago Stock and People / PAP/EPA

Hillary Clinton zeznaje dziś przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA w sprawie powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

W mowie wstępnej, którą opublikowała w mediach społecznościowych, zapewniła, że nie miała żadnych kontaktów ani wiedzy o przestępczych działaniach Epsteina i Ghislaine Maxwell.

Clinton, była pierwsza dama USA, która zeznaje przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA, zapewniła, że nie wiedziała o przestępczych działaniach Epsteina i Maxwell. Wystąpienie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, jednak była pierwsza dama zdecydowała się opublikować treść swojej mowy wstępnej w mediach społecznościowych.

"Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur" - przekazała Clinton.

"Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach" - dodała. Wezwała też komisję do przesłuchania prezydenta Donalda Trumpa pod przysięgą na temat Epsteina.



Były prezydent, Bill Clinton, ma złożyć zeznania przed komisją w piątek.



Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.