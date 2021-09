Jacek Iwaszko wygrał główną nagrodę w programie „Milionerzy”. To czwarta osoba w historii, która poprawnie odpowiedziała na ostatnie pytanie w polskiej edycji teleturnieju, emitowanej na antenie TVN. Na tą chwilę widzowie czekali bardzo długo. Ostatni raz czek na milion złotych Hubert Urbański wypisał w marcu 2021 roku.

Jacek Iwaszko od początku grał bardzo odważnie. Nie bał się ryzyka i imponował wiedzą. Ostatnie pytanie, za milion złotych, brzmiało: "Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?". Do wyboru miał cztery odpowiedzi:

A. 1 stycznia 1000 r.

B. 1 stycznia 1001 r.

C. 1 stycznia 2000 r.

D. 1 stycznia 2001 r.

Poprawną odpowiedzią jest B, i to właśnie ją wybrał Jacek Iwaszko. Po wszystkim Hubert Urbański ogłosił, że uczestnik wygrał milion złotych!

Kim jest Jacek Iwaszko?

Jacek Iwaszko w eliminacjach - konkurencji "kto pierwszy, ten lepszy" był jedyną osobą, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi. Później jego zmagania mogły podobać się jeszcze bardziej - grał odważnie i wykazywał się ogromną wiedzą. Był też niezwykle opanowany. To wszystko pozwoliło mu wygrać główną nagrodę i odebrać czek na milion złotych od Huberta Urbańskiego. Jedyny trudny moment, z jakim się mierzył, to było pytanie za pół miliona. Sprawiło mu ono trochę kłopotów, przez co musiał skorzystać ze wszystkich kół ratunkowych.

Jacek Iwaszko to muzykolog z Warszawy. Jest też - jak mówił Huber Urbański - muzykiem amatorem. Gra i śpiewa w różnych miejscach, m.in. w chórze, w zespole wokalnym, który specjalizuje się w muzyce z XVI wieku.

Pracuje w bibliotece w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. W czasie wolnym gra na gitarze i czasem na akordeonie w kapeli grającej muzykę inspirowaną rytmami latynoamerykańskimi.

Czwarty zwycięzca

Jacek Iwaszko został czwartym uczestnikiem, który odpowiedział na pytanie za milion złotych w polskiej wersji "Milionerów". Jako pierwszy, w 2010 roku, zwyciężył Krzysztof Wójcik. W marcu 2018 roku główna nagroda powędrowała do Marii Romanek - emerytowanej nauczycielki polskiego. Trzecią zwyciężczynią była Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska, która wygrała w 2019 roku.

Na te pytania musiał odpowiedzieć Jacek Iwaszko:

Która ze znanych bohaterek dziecięcej literatury "I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomoce i pędzi":

A. Kaczka Dziwaczka Brzechwy

B. Tuwimowska lokomotywa

C. zła zima Konopnickiej

D. Fredrowska małpa w kąpieli

Poprawna odpowiedź: B.

Dyskietkę:

A. skanowano w skanerze

B. sprzedawano z rysikiem

C. wynaleziono w Polsce

D. zastąpiono pendrive'em

Poprawna odpowiedź: D.

Telazjoza to choroba pasożytnicza oczu. Których z wymienionych nie dotyka?

A. nicieni

B. psów

C. kotów

D. ludzi

Poprawna odpowiedź: A.

Na geometrii literą h najczęściej oznacza się w trójkącie jego:

A. postawę

B. środek ciężkości

C. wysokość

D. wierzchołek

Poprawna odpowiedź: B.

Najkrótszą rzeką jest najdłuższa rzeka:

A. Europy

B. Azji

C. Ameryki Południowej

D. Afryki

Poprawna odpowiedź: A.

Zgodnie z Ewangelią wg św. Łukasza, Duch Święty podczas chrztu Jezusa zstępuje jako:

A. baranek

B. ryba

C. gołębica

D. biała lilia

Poprawna odpowiedź: C.

Który produkt naturalnie nie zawiera laktozy lub zawiera jej śladowe ilości?

A. żółty ser dojrzewający

B. pełne mleko w proszku

C. ser twarogowy

D. kefir

Poprawna odpowiedź: A.

W myśl słynnego powiedzenia Alberta Einsteina nie gra w kości.

A. Juliusz Cezar

B. Newton

C. Bóg

D. on sam

Poprawna odpowiedź: C.

Wszystkie wydzielają zapach piżma. Tylko jeden to kuzyn selera. Który?

A. piżmak

B. skunks

C. wół piżmowy

D. szczwół plamisty

Poprawna odpowiedź: D.

Tytułowy bohater oper G. Rossiniego "Cyrulik Sewilski" nazywa się tak samo jak tytułowy bohater opery "Wesele Figara":

A. Gioacchina Rossiniego

B. Wolfganga Amadeusza Mozarta

C. Ludwika van Beethovena

D. Stanisława Moniuszki

Poprawna odpowiedź to B.

Jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego to (przy tym pytaniu Jacek Iwaszko wykorzystał wszystkie koła ratunkowe; najpierw wybrał "pół na pół", potem o pomoc poprosił publiczność, a na koniec wykonał "telefon do przyjaciela"):

A. euro

B. złoty

C. rubel

D. dolar

Poprawna odpowiedź: D.

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

A. 1 stycznia 1000 r.

B. 1 stycznia 1001 r.

C. 1 stycznia 2000 r.

D. 1 stycznia 2001 r.

Poprawna odpowiedź: B.