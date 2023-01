Babcia, babunia, babuleńka. Dziadek, dziadziuś, dziadunio. W ten weekend nie sposób zapomnieć o święcie naszych dziadków. Jak wiadomo, to oni są od rozpieszczania, a rodzice od wychowywania. To u nich często spędza się wakacje, to oni wielokrotnie zajmują się chorymi wnuczętami. Namawiamy Was to tego, by podzielić się z nami najmilszymi wspomnieniami związanymi z Waszymi dziadkami.

W Polsce święto najstarszych członków rodziny obchodzimy na początku roku. Dzień Babci świętujemy w dniu 21 stycznia (w 2023 wypada w sobotę). Dzień Dziadka obchodzimy 22 stycznia (w 2023 to niedziela). To idealna okazja by obdarować seniorów laurkami, czekoladkami i drobnymi prezentami. W Polsce Dzień Babci nie ma szczególnie długiej historii. W 1966 roku nowe święto babć ogłosił "Express Wieczorny". Sam pomysł uczczenia starszych przedstawicielek naszego społeczeństwa powstał już dwa lata wcześniej w tygodniku "Kobieta i życie". Pomysł na Dzień Dziadka w Polsce pojawił się w 1978 roku, a oficjalnie został wpisany do kalendarza w 1981 roku. Od tego czasu obchodzimy go rokrocznie w dniu 22 stycznia. Zobacz również: ​Dzień Babci i Dziadka 2022. Kiedy obchodzimy? Oto wierszyki i pomysły na prezent

