Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta, które na dobre zadomowiły się w naszym kraju. Celebrujemy je w rodzinnym gronie. W tym dniu babcie i dziadkowie mogą się poczuć jeszcze bardziej wyjątkowo. Ich święto ma stałą datę, co roku wypada w tych samych dniach. Warto więc zawczasu przygotować prezent – najlepiej wykonany własnoręcznie i piękne życzenia. W naszym teście znajdziecie podpowiedzi.

Kiedy i dlaczego obchodzimy Dzień Babci?

Dzień Babci w 2022 roku przypadnie na piątek, 22 stycznia. W tym samym dniu, co w Polsce, Dzień Babci jest obchodzony w Bułgarii i Brazylii. Z kolei w Hiszpanii przypada na 26 lipca. Rosjanie świętują Dzień Babci we wrześniu, Francuzi w marcu, Brytyjczycy w październiku, a Kanadyjczycy i obywatele USA we wrześniu. Z kolei w Japonii obchodzi się Dzień Szacunku dla Starszych, który przypada na 14 września.

Historia Dnia Babci w Polsce sięga lat 60. ubiegłego wieku. W 1964 roku tygodnik "Kobieta i Życie" zaproponował pomysł uczczenia babci. Ideę kontynuował "Tygodnik Poznański". W dniu 21 stycznia 1965 roku w poznańskim teatrze wystawiono spektakl "Drzewa umierają stojąc", w którym znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska grała rolę babci. Ćwiklińska niespełna 3 tygodnie wcześniej - 1 stycznia - obchodziła swoje 85. urodziny.

W przerwie spektaklu dziennikarz "Expressu Poznańskiego" wręczając jej kwiaty i tort z napisem "Dla Babci" powiedział, że w Poznaniu obchodzi się to święto w dniu 21 stycznia. Słowa te podchwycił kolejny tytuł prasowy - warszawski "Express Wieczorny" - który 21 stycznia 1966 roku ogłosił Dniem Babci.

Dzień Dziadka - kiedy w 2022 roku?

W 2022 roku Dzień Dziadka obchodzimy w sobotę, 22 stycznia. Pomysł na Dzień Dziadka w Polsce pojawił się w 1978 roku. Wszystko zaczęło się od konkursu TVP na ustalenie takiej daty w kalendarzu. Najpierw proponowano 30 maja, czyli dzień urodzin Mieczysława Fogga. Propozycja się jednak nie przyjęła i Dzień Dziadka wprowadzono do kalendarza po Dniu Babci.

Dzień Dziadka został oficjalnie wpisany do kalendarza w 1981 roku. Od tego czasu obchodzimy go rokrocznie w dniu 22 stycznia.

Pomysł na prezent na Dzień Babci i Dziadka

Prezenty dla naszych babć i dziadków mogą być droższe lub tańsze, ale najważniejsza jest pamięć. (Nie)zwykła laurka przygotowana własnoręcznie, nawet jeśli jesteśmy dorosłymi ludźmi, może przynieść więcej radości niż drogi prezent.

Dobrze jest zastanowić się, co babcia i dziadek potrzebują lub zapytać o to naszych rodziców (oni są dziećmi babci i dziadka, więc znają ich bardzo dobrze). Oto kilka pomysłów, które mogą się przydać na 21 i 22 stycznia:

- kubek z ładnym ogólnym napisem, np. "Super Babcia" lub nadrukiem (np. wspólnym zdjęciem albo ładnym indywidualnym tekstem - "Super Babcia Ania"),

- kubek ręcznie dekorowany,

- ozdobna ramka lub album ze zdjęciami,

- czekoladki w okazjonalnej bombonierce,

- drobny gadżet przydatny w życiu codziennym, o którym Babcia i Dziadek czasem mówią.

Pomysły na wierszyki - życzenia na Dzień Babci i Dziadka





Dzień Babci

Życzę Tobie, Babciu miła,

byś zawsze w życiu szczęśliwa była.

Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!

Kto mnie może kochać więcej?

Zmarznę-grzejesz moje ręce

Zszywasz spodnie, budzisz rano

Miód smarujesz mi na chlebie

Ty mnie kochasz -a ja babciu

Bardzo, bardzo kocham Ciebie.

Kochana Babciu!

Dziękuję Ci za to, że jesteś!

Z okazji Dnia Babci

życzę Ci dużo zdrówka

i samych szczęśliwych dni!

Znam pewną kobietę o sercu gołębia,

jej oczy to czysta tajemnic głębia,

przy niej się goi każda ma rana,

taka jest właśnie moja Babcia kochana.

Kochana Babciu - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować

i skromny bukiecik kwiatów darować.

Abecadło dla babci

Kochana Babciu

w dniu Twojego Święta życzę Ci:

A - abyś zawsze była uśmiechnięta...

B - by troski Cię omijały...

C - ciepłych uśmiechów...

D - dużo zdrówka...

E - ekstra humoru...

F - fantastycznych przeżyć...

G - gości od święta...

H - herbaty z cytrynką...

I -i jeszcze...

J - jak najmniej siwych włosów...

K - kochających wnuków...

L - listów z serduszkiem...

M - miłości...

N - na niepogodę kolorowego parasola...

0 - odrobinkę szaleństwa...

P - pysznego ciasta...

R - radości...

S - sukcesów wszelkich...

T - tylko miłych dni...

U - ulubionej książki do poduszki...

W - wyjątkowych ludzi dookoła Ciebie...

Z - zostań z nami na 100 lat!

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie

więc podziękować Ci, Babciu

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!

Choć jestem w wojsku i ojczyźnie służę,

z okazji Dnia Babci, wysyłam Ci róże.

Niech ta właśnie róża, zastąpi mnie żywego,

który Tobie życzy, wszystkiego najlepszego.

Dzień Dziadka

Dziadku miły, dobrotliwy,

bądź wesoły i szczęśliwy,

niech Ci wszystko dobre służy,

żyj spokojnie i bez burzy.

Kochany Dziadku - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

Dziś Dzień Dziadka nie psocimy,

tylko dobrze Ci życzymy.

Ty wybronisz nas od draki

bośmy małe rozrabiaki.

Całujemy Cię serdecznie,

żyj nam Dziadku długo, wiecznie!

Dla Babci i Dziadka





Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Kochana Babciu w dniu twojego święta,

życzę byś była zawszę uśmiechnięta

i Ty drogi Dziadku miej uśmiech na twarzy,

niech Ci się spełni wszystko o czym marzysz.

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr

Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

wszystkie dzieci więc pracują

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze

Wnusio już podaje kapcie,

bardzo Kocha swoja babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz!

Święto Dziadków ważna rzecz!

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.