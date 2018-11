Bohaterem ostatniego Google Doodle jest Michèle de l'Epée’s. Wiele osób zadaje pytanie kim była osoba, która została upamiętniona przez Google.​ Michèle de l'Epée był pionierem edukacji osób niesłyszących i niedosłyszących. Francuz założył też pierwszą szkołę dla niesłyszących w Paryżu.

Tak wygląda Google Doodle poświęcony francuskiemu pedagogowi / Google / Zrzut ekranu

Prezbiter katolicki walczył z błędnym przekonaniem, że osoby głuche nie są zdolne do nauki.

Prawdopodobnie do poświęcenia się nauce głuchoniemych zainspirowało go spotkanie z wdową, której dwie dorosłe córki były głuchonieme.



Naukę osób głuchych i głuchoniemych rozpoczął, gdy istniał już język migowy jednak wielu pedagogów uważało, że osoby głuche trzeba przede wszystkim uczyć czytania z usta, natomiast Michèle de l'Epée’s twierdził, że lepiej jest wykorzystywać język gestów, który dla nich jest naturalny.



Francuski pedagog sam finansował swoją szkołę. Do francuskiego języka migowego wprowadził charakterystyczne znaki oraz nowe wyrazy.



Charles-Michel de L’Épée urodził się 25 listopada 1712, zmarł 23 grudnia 1789.



(nm)