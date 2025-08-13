Gdy temperatura rośnie, troska o zwierzęta domowe staje się szczególnie ważna. Jak rozpoznać, że jest za gorąco na spacer z psem? Jak zapewnić pupilowi komfort i bezpieczeństwo w upalne dni?

Upały a bezpieczeństwo zwierząt. Jak zadbać o pupila, kiedy żar leje się z nieba? / Shutterstock

Kiedy temperatura staje się zagrożeniem dla zwierząt?

Fala upałów dotyka nie tylko ludzi - skutki wysokiej temperatury odczuwają także nasi czworonożni przyjaciele. Organizacje prozwierzęce alarmują: ćwiczenia fizyczne w trakcie upałów są najczęstszą przyczyną udaru cieplnego u psów. Przypominają, że nie istnieje uniwersalna, "bezpieczna" temperatura na spacer z psem. Wszystko zależy od rasy, wieku, ogólnego zdrowia czy nawet temperamentu zwierzęcia.

Jednym z prostych sposobów na ocenę, czy warunki na zewnątrz są odpowiednie dla pupila, jest tzw. test chodnika. Jeśli nie jesteś w stanie przytrzymać dłoni na powierzchni przez pięć sekund, dla łap Twojego psa jest zdecydowanie za gorąco.

Jak i kiedy wyprowadzać psa na spacer?

W czasie upałów spacery najlepiej planować bardzo wcześnie rano lub późnym wieczorem, gdy słońce jest już nisko, a temperatura powietrza spadła. Warto wybierać trawiaste, zacienione ścieżki i unikać nagrzanych chodników. Eksperci zalecają całkowite zrezygnowanie z biegania lub jazdy na rowerze z psem w gorące dni - nawet jeśli zwierzę zwykle to uwielbia. Jeśli Twój pupil ma mniej ruchu niż zwykle, warto zająć go w domu - na przykład zabawkami logicznymi lub prostymi grami treningowymi.

Rozgrzany chodnik może parzyć łapki Twojego Psa / Shutterstock

Udar cieplny - objawy i pierwsza pomoc

Niektóre psy są szczególnie narażone na przegrzanie. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt z długą, gęstą sierścią, szczeniąt, seniorów oraz ras brachycefalicznych (krótkopyskich), jak buldogi czy mopsy. Psy te mają trudności z efektywnym dyszeniem, co utrudnia schładzanie organizmu.

Na co zwrócić uwagę? Alarmujące objawy to:

nadmierne lizanie lub gryzienie łap,

ciemniejsze, uszkodzone poduszki łap,

pęcherze, zaczerwienienia,

osłabienie, ospałość,

szybki, płytki oddech,

ślinotok.

Jeśli zauważysz te symptomy, natychmiast przenieś psa w zacienione miejsce i rozpocznij powolne polewanie ciała zimną wodą. Ważne, by nie przykrywać zwierzęcia mokrymi ręcznikami - mogą one zatrzymać ciepło przy skórze. Po udzieleniu pierwszej pomocy, konieczny jest kontakt z weterynarzem.

Chłodne schronienie i odpowiednia pielęgnacja

W domu i ogrodzie zapewnij zwierzęciu stały dostęp do cienia oraz świeżej, chłodnej wody - warto wrzucić do miski kilka kostek lodu. W upalne dni sprawdzą się także mrożone przekąski lub zabawki oraz specjalne maty chłodzące. Pamiętaj jednak, by stosować je zgodnie z zaleceniami producenta; produkty, które wyschną, mogą działać odwrotnie do zamierzonego i podnosić temperaturę ciała zwierzęcia.

Zwierzęta futerkowe, takie jak koty czy króliki, należy regularnie pielęgnować, by zapobiegać powstawaniu kołtunów - te utrudniają naturalne chłodzenie się. Kluczowe jest także ustawienie klatek czy akwariów z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Nigdy nie zostawiaj zwierząt w samochodzie!

Nidy nie zostawiaj psa w samochodzie /Shutterstock

To, niestety, wciąż powszechny błąd. Wystarczy kilka minut, by temperatura w zamkniętym samochodzie osiągnęła śmiertelny poziom. Dotyczy to nie tylko psów, ale także kotów, ptaków czy małych gryzoni. Nawet uchylone okno nie zapewni bezpieczeństwa. Jeśli musisz wyjść, zostaw pupila w domu.

Oparzenia słoneczne - zwierzęta też są narażone

Psy i koty, zwłaszcza te o jasnym umaszczeniu, są podatne na poparzenia słoneczne. Najbardziej narażone są uszy, nos, powieki oraz brzuch. Oparzenia są bolesne i mogą prowadzić nawet do rozwoju nowotworów skóry. Weterynarze zalecają stosowanie wyłącznie kremów z filtrem przeznaczonych dla zwierząt - niektóre składniki ludzkich preparatów są toksyczne dla pupili. Najlepiej wybierać wodoodporne filtry o SPF 30 lub wyższym, a przed regularnym stosowaniem sprawdzić działanie kremu na niewielkim fragmencie skóry.

Bezpieczne wakacje z pupilem - plaża i woda

Fala upałów dotyka nie tylko ludzi – skutki wysokiej temperatury odczuwają także nasi czworonożni przyjaciele / Shutterstock

Planując wypad na plażę, sprawdź, czy czworonogi są tam mile widziane. Weź ze sobą dużo świeżej wody i nie pozwalaj psu pić wody morskiej. Sprawdź temperaturę piasku, a jeśli nie ma naturalnego cienia - zabierz parasol lub namiot plażowy. Po zabawie w wodzie spłucz sierść i łapy psa, by uniknąć podrażnień.

Pamiętaj o dzikich zwierzętach

W upalne dni możesz pomóc nie tylko swojemu pupilowi, ale także dzikim zwierzętom. Zostaw w ogrodzie dodatkową miskę z wodą dla ptaków, jeży czy lisów. W ten sposób przyczynisz się do poprawy ich komfortu w trudnych warunkach.