Chińscy urzędnicy z dumą otworzyli dziś w prowincji Kuejczou najwyższy na świecie most drogowy. Konstrukcja wznosi się na wysokości 625 metrów nad kanionem Huajiang, na wysokości 625 metrów nad lustrem wody. Most ma znacząco poprawić życie mieszkańców regionu i otworzyć nowe perspektywy dla rozwoju turystyki oraz gospodarki.

Most w prowincji Kuejczou to najwyższy most drogowy na świecie (625 m nad terenem), o długości 2890 m i głównym przęśle 1420 m.

Budowa była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym - zastosowano 21 opatentowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Przeprawa skróciła czas podróży przez kanion z dwóch godzin do dwóch minut, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców i turystyki.

Nowy rekord i przełom inżynieryjny

Otwarciu towarzyszyło huczne świętowanie. Most wznoszący się na wysokości 625 metrów nad lustrem wody - to niemal dwa razy więcej niż mierzy Wieża Eiffla - stał się najwyższą tego typu konstrukcją na świecie. Jego całkowita długość wynosi 2890 metrów, a główne przęsło rozciąga się na 1420 metrów. Most jest najwyższym na świecie pod względem wysokości nad powierzchnią terenu, a także jednym z największych wiszących w terenie górzystym.

Budowa mostu rozpoczęła się w 2022 roku i od początku była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Przy inwestycji wykorzystano najnowocześniejsze technologie, w tym inteligentny system podnoszenia lin nośnych. Takie rozwiązanie wykorzystuje czujniki, oprogramowanie oraz zdalne sterowanie, aby zapewnić m.in. kontrolę napięcia i siły naciągu.

Projektanci musieli zmierzyć się z trudnymi warunkami terenowymi oraz wymaganiami dotyczącymi odporności na wiatr i bezpieczeństwa na dużych wysokościach. "The Global Times" podaje, że w trakcie realizacji tej inwestycji inżynierowie i projektanci opracowali łącznie 21 nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, które zostały zgłoszone i zarejestrowane jako patenty.

Nowe możliwości dla mieszkańców i turystów

Chińskie media podkreślają, że otwarcie mostu to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim ogromna zmiana dla lokalnej społeczności. Dzięki niemu podróż przez kanion została skrócona z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut. Dla mieszkańców regionu oznacza to łatwiejszy dostęp do pracy, szkół i usług, a także nowe szanse na rozwój biznesu i turystyki.

Mosta ma przyciągnąć turystów / CNS/AFP / East News

Lokalni przedsiębiorcy liczą na wzrost liczby turystów, którzy będą mogli podziwiać nie tylko sam most, ale także górzyste tereny prowincji i poznać miejscową kulturę. W okolicy powstały nowe punkty obsługi, kawiarnie z widokiem na most, można też wybrać się śmigłowcem na widokowy lot.

Kuejczou - kraina mostów

Prowincja Kuejczou już wcześniej słynęła z imponujących konstrukcji. Obecnie znajdują się tam ponad 32 tysiące mostów. Trzy z nich są w setce najwyższych na świecie.

Inwestycje w infrastrukturę są częścią szerszego planu rozwoju Chin, które posiadają największą na świecie sieć autostrad i stale rozbudowują połączenia w mniej rozwiniętych regionach kraju.

Most, który zmienia życie

Dla wielu mieszkańców otwarcie Mostu Huajiang Wielkiego Kanionu to spełnienie marzeń o lepszym życiu.

W rozmowie z "The Global Times" Liang, obecnie ponad 70-letni mieszkaniec, wspominał czasy, gdy mieszkańcy przeprawiali się przez rzekę bambusowymi łodziami, później mostem zbudowanym z wapienia, a następnie mostem łańcuchowym ze stali.

Od ósmego roku życia byłem świadkiem, jak trudne były warunki w naszej wiosce - opowiada Liang. Teraz, dzięki lepszym drogom, pojawiły się nowe możliwości. Wiele starych domów jest przebudowanych na pensjonaty, które mają gościć turystów.