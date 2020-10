Dziś przestawiamy zegary z czasu letniego na zimowy. Zegary w komórkach, czy komputerach przestawią się same, ale wielu z nas będzie musiało cofnąć o godzinę czas na tradycyjnych zegarach – ściennych, czy takich na rękę. Niesamowicie dużo pracy będzie miał personel królewskiego zamku w Wielkiej Brytanii. Poświęcą w sumie 40 godzin na przestawienie łącznie ponad 1000 królewskich zegarów.

Pałac Buckingham w Londynie / WILL OLIVER / PAP/EPA

Zespół konserwatorów i królewskich zegarmistrzów ma przed sobą duże wyzwanie. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy będą musieli zmieć czas na: 450 zegarach w zamku Windsor, 600 w Pałacu Buckingham i 50 w Pałacu Holyroodhouse. Mowa o rożnego typu czasomierzach. Od tych najmniejszych, po kilka dużych zegarów na wieżach.

Fjodor van den Broek jest jedną z osób, która zajmuje się królewskimi zegarami. To tylko ja i mam jednego kolegę w Pałacu Buckingham, który zmienia tam wszystkie zegary - powiedział dla BBC. Jak powiada - w przypadku niektórych zegarów należy uwzględnić dodatkową różnicę czasu. W zamku Windsor i Pałacu Buckingham w kuchniach zegary są zawsze 5 minut do przodu, po to, żeby jedzenie dotarło na czas - tłumaczy.

Królowa Elżbieta nie będzie jednak musiała zmieniać swojego osobistego budzika, ponieważ tak naprawdę go nie ma - a przynajmniej nie jest to technologia.

Podobno budzona jest każdego ranka o 9 rano przez swojego osobistego gracza na dudach, który stoi pod jej oknem i gra tylko dla niej. A jeśli śpi, kobziarz kontynuuje grę przez 15 minut.