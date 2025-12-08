Alarm w największej galerii handlowej w Oslo. Policja otrzymała zgłoszenie o strzelaninie. „Okazało się, że oddano jeden strzał. Zatrzymaliśmy sprawcę” – przekazał na konferencji prasowej dowodzący jednostkami policji Tor Grottum.

W Norwegii mężczyzna otworzył ogień w galerii handlowej / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Publiczny nadawca - NRK - podaje, że napastnik otworzył ogień w Storo Storsenter. Na widok uzbrojonego mężczyzny klienci centrum handlowego mieli zacząć uciekać. Centrum zostało ewakuowane.

Zatrzymany to młody mężczyzna. Nie są znane motywy jego działania.

Centrum wznawia pracę

Przeszukaliśmy wszystko, co możliwe. Nasza ocena jest taka, że teren jest bezpieczny i centrum może wznowić normalną działalność handlową - przekazała Grottum. Służby są jednak dalej obecne na miejscu. Przestrzeń wokół centrum z powietrza patroluje policyjny śmigłowiec.

Nie podejrzewamy, by było więcej sprawców, ale prowadzimy szerokie poszukiwania - mówi Grottum.



