W niedzielę późnym wieczorem na ulicy Niemena w Poznaniu doszło do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna uzbrojony w ostre narzędzie miał niszczyć zaparkowane samochody. Dzięki szybkiej reakcji służb obywatel Mołdawii został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Obywatel Mołdawii niszczył samochody w Poznaniu / Shutterstock Zobacz również: 17-latek zginął w Bike Parku Wieprzyce. Prokuratura ujawnia przyczynę śmierci

Gdzie samodzielnie wyciąć choinkę? Jest mapa z lokalizacjami

Karambol w Wielkopolsce. Dwie osoby ranne Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl W niedzielę około godziny 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodził po ulicy Niemena w Poznaniu z ostrym narzędziem i niszczył zaparkowane pojazdy. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego obywatela Mołdawii, który miał być sprawcą zniszczeń. Cztery auta uszkodozne Na miejscu zdarzenia przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Jak poinformował podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, uszkodzone zostały cztery samochody. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring i będą przesłuchiwać świadków. Śledczy wyjaśniają obecnie przebieg i okoliczności tego zdarzenia.

