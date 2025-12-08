W niedzielę późnym wieczorem na ulicy Niemena w Poznaniu doszło do niebezpiecznego incydentu. Mężczyzna uzbrojony w ostre narzędzie miał niszczyć zaparkowane samochody. Dzięki szybkiej reakcji służb obywatel Mołdawii został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
W niedzielę około godziny 22 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodził po ulicy Niemena w Poznaniu z ostrym narzędziem i niszczył zaparkowane pojazdy.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol.
Funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego obywatela Mołdawii, który miał być sprawcą zniszczeń.
Na miejscu zdarzenia przeprowadzono szczegółowe oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Jak poinformował podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, uszkodzone zostały cztery samochody.
Funkcjonariusze sprawdzają monitoring i będą przesłuchiwać świadków.
Śledczy wyjaśniają obecnie przebieg i okoliczności tego zdarzenia.