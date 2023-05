Wyborczy wyścig wskoczył na zdecydowanie wyższy poziom po weekendzie, podczas którego prezes PiS ogłosił: 800+, darmowe leki dla seniorów, młodzieży i dzieci oraz darmowe autostrady. Większość komentatorów wskazuje, że takie propozycje mogą skusić niezdecydowanych albo lekko obrażonych na obóz rządzący. Co na to opozycja? Czy Platforma Obywatelska spodziewała się, że Jarosław Kaczyński rzuci tak duże wyzwanie? M.in. o tym nasz dziennikarz Tomasz Weryński porozmawia z były prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Początek w Faktach RMF FM o 7:00, a następnie w Radiu internetowym RMF24.

Bronisław Komorowski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, zdecydowanie odważniejsze i konkretniejsze niż się większość spodziewała, zapewne spowodują, że partie opozycyjne, chcąc cokolwiek ugrać w nadchodzących wyborach parlamentarnych, będą być może zmuszone do zapewnienia wyborców, że "coś dadzą" w ramach wyborczej wymiany. Pytanie jednak, czy PiS nie dobił do sufitu możliwości w tym zakresie - o ile oczywiście już tego sufitu zdecydowanie nie przedziurawił. Co może zrobić Platforma, aby na kilka miesięcy przed wyborami wrócić do gry? Jak przekonać wyborców?

Z byłym prezydentem RP porozmawiamy też o zamieszaniu z rakietą rosyjską znalezioną pod Bydgoszczą. Czy obrona przeciwlotnicza istnieje w Polsce? Czy ewentualne kolejne rakiety, które być może wlecą na nasze terytorium, również bezkarnie przelecą sobie kilkaset kilometrów i w najlepszym wypadku wylądują w lesie? Czy cisza, jaka nastała po tym zdarzeniu, jest normalna? Czy NATO powinno zareagować? Co myśli sobie Rosja w związku z tym, co dzieje się wokół tej sprawy w Polsce?

Były prezydent RP Bronisław Komorowski we wtorek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!