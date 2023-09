Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 będzie Stanisław Tyszka, jedynka Konfederacji w okręgu gdyńsko-słupskim, były wicemarszałek Sejmu.

Stanisław Tyszka / Michał Dukaczewski / RMF FM

"Jesteśmy w samym sercu, w punkcie kulminacyjnym naszej kampanii wyborczej i ta wielka konwencja Konfederacji to jest moment, w którym przypominamy o najważniejszych hasłach, o najważniejszych pryncypiach i o najważniejszych sprawach, dla których idziemy razem do wyborów po to, żeby wywrócić ten stolik, przy którym siedzą wszystkie inne partie polityczne" - mówił podczas sobotniej konwencji wyborczej Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Z naszym gościem porozmawiamy o postulatach Konfederacji. Zapytamy co oznacza "sformowanie prawdziwej kontrelity" w Polsce i o politykę europejską, która - według Konfederacji - nie opiera się na oddawaniu " kolejnych kompetencji". Sprawdzimy też czy Stanisław Tyszka zgadza się ze słowami Janusza Korwina-Mikkego, który chciałby pozbawić kobiety prawa głosu wyborczego.

