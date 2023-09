Początek września to nie tylko nowy miesiąc i początek szkoły. To także nowy sezon rozmów, które usłyszycie w RMF FM i Radiu RMF24 o 7:00. Gościem naszego dziennikarza Tomasza Weryńskiego w poniedziałkowy poranek będzie europoseł Robert Biedroń.

Robert Biedroń / Archiwum RMF FM

Kampania wyborcza zapewne nabierze dużego rozpędu po wakacjach, ponieważ do dnia, w którym wyborcy oddadzą głosy brakuje niespełna półtora miesiąca. Naszego gościa zapytamy o to, jakie są w tym kontekście oczekiwania Lewicy, jak wyobraża sobie sytuację po wyborach zakładając, że dzisiejsze sondażowe wyniki byłyby zbliżone do tych ostatecznych?

Wiele wskazuje na to, że nie będzie jednej partii, która zdominuje scenę polityczną i będzie mogła pozwolić sobie na swobodne rządzenie. To oczywiście oznacza, że konieczne będzie układanie się w ramach koalicji i tutaj rola Lewicy może okazać się niezwykle istotna.

Zapytamy również o to, czy liderzy Lewicy wierzą, że w Polsce to właśnie Lewica może w najbliższych latach zdominować scenę polityczną - jak np. obecnie PiS?

Robert Biedroń w poniedziałek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!