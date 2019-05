„Tak to jest w życiu polityka, że bardzo często trzeba podejmować nowe wyzwania. Skoro jest takie oczekiwanie, jest taka potrzeba… Muszę też powiedzieć, że są to nowe doświadczenia, które chciałabym w tej chwili realizować” – tak Beata Szydło odpowiedziała na pytanie Krzysztofa Ziemca w RMF FM o to, dlaczego zdecydowała się kandydować do Parlamentu Europejskiego. Wskazała również na „doświadczenia, które wypływają z mojej pracy w fotelu premiera, kiedy miałam okazję bardzo mocno uczestniczyć w sprawach toczących się w Brukseli”. „Wiem doskonale, że potrzebna tam jest dobrze przygotowana, zdeterminowana do obrony polskich interesów ekipa rządowa” – zaznaczyła wicepremier.

