"Absurdem jest, by minister konstytucyjny myślał o szantażowaniu jakiejkolwiek głowy państwa, szczególnie głowy państwa pochodzącej z tego samego obozu politycznego" - mówił Zbigniew Rau, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, jakoby z byłym wiceministrem MSZ Piotrem Wawrzykiem mieli wspólnie forsować kandydaturę Jakuba Osajdy na Ambasadora RP w Islandii - do tego stopnia, że ofiarą szantażu w tej sprawie miał paść prezydent Andrzej Duda.

Portal Gazeta.pl podał, że zdymisjonowany w związku z tzw. aferą wizową wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk przez miesiące naciskał, by jego protegowany Jakub Osajda został ambasadorem w Islandii. Wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem mieli zablokować nominację nowych ambasadorów, by wywrzeć presję na Andrzeju Dudzie. Do sprawy w RMF FM odniósł się Rau, który stwierdził, że "wiarygodność tego przekazu medialnego jest - delikatnie mówiąc - mała".

Prawdą jest, że wyłanianie kandydatów na ambasadorów jest niezwykle złożonym i długotrwałym procesem. (...) Szantażowanie głowy państwa w takiej sprawie jest absurdem samym w sobie - stwierdził minister spraw zagranicznych.

Zapewniam i daję słowo, że nikomu, a już na pewno nie mi, nie przyszło do głowy wystawiać pana prezydenta w podobnej sytuacji. Nie sądzę również, żeby minister Wawrzyk to robił - dodał. Podkreślił jednak, że "nie wie o jakiejkolwiek komunikacji między ministrem Wawrzykiem a panem prezydentem".

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa, czy poznał Jakuba Osajdę, który miał być Ambasadorem RP w Islandii. Tak jak każdego innego urzędnika tego szczebla w MSZ - odpowiedział Zbigniew Rau. Na pytanie, czy Osajda nie miał kompetencji, a mimo to był forsowany, szef resortu dyplomacji odparł, że "formalne kompetencje posiadał, ale nie chcę już komentować tej kwestii".

Krzysztof Ziemiec poruszył również temat tzw. afery wizowej, o której jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza". Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w czwartek kontrolę w resorcie spraw zagranicznych. Ma to związek z - jak mówili - "korupcją na najwyższych szczeblach". Twierdzą, że podejrzenia może budzić nawet 350 tysięcy wiz wydanych migrantom z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Jak do tej sprawy odniósł się Zbigniew Rau? Rzecz jest równie wiarygodna, jak pomysł z szantażowaniem głowy państwa. Kategorycznie temu zaprzeczam - stwierdził.

Rzecz sprowadza się do tego, że corocznie planuje się pewne limity wizowe i (...) przy limicie ok. 400 tys. wiz zaznaczone było z góry, że 260 tys. wiz będzie pochodzić z Białorusi. Do tej liczby dochodzi 80 tys. wiz z Ukrainy, a reszta ze wszystkich pozostałych państw, bynajmniej nie samych muzułmańskich - zaznaczył.

Opinia publiczna musi wiedzieć, że mówiliśmy o planowanym rozpatrywaniu wniosków wizowych, natomiast jeśli chodzi o kraje typu Nigeria, Pakistan czy Indie, to statystycznie w Nigerii 80 proc. wniosków wizowych rozpatrzono negatywnie; w przypadku Pakistanu - 75 proc. odmów, Indii - ponad 50 proc. odmów. Poza tym przyznanie wizy nie oznacza jeszcze prawa wjazdu do Polski. To prawo stanięcia przed funkcjonariuszem straży granicznej, który podejmuje decyzje pod względem bezpieczeństwa - podkreślił.

Krzysztof Ziemiec zauważył, że w mediach pojawiały się informacje dotyczące systemu przyznawania wiz. Chodzi o to, że w kilku krajach afrykańskich miały być rozstawione stoliki przed polskimi placówkami dyplomatycznymi, gdzie wizy można było kupić.

Taka dyskusja rzeczywiście trwała. Żadne rozwiązania instytucjonalne i prawne nie zostały podjęte. Nic takiego nie stało się w systemie prawa stanowionego, natomiast pan mówi o systemie outsorcingu. Sprowadza się on do tego, że w 2011 roku został on wprowadzony do naszych procesów przyznawania wiz, co wynikało z tego, że ówczesne kierownictwo resortu pana Radosława Sikorskiego postanowiło zamknąć prawie 40 placówek. Trzeba było przekazać to wyłanianym w przetargach firmom zewnętrznych - powiedział Zbigniew Rau.

Czy prawdą jest, że departament konsularny w MSZ miał naciskać polskie placówki dyplomatyczne, by dawały jak najwięcej wiz obcokrajowcom? Nie będę tego komentował, nie mogę komentować interpretacji medialnych działań tych służb. To są czynności sprawdzające - odparł szef resortu dyplomacji.

Wśród ofiar trzęsienia ziemi w Maroku nie ma Polaków

W piątek późnym wieczorem czasu lokalnego w Maroku doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8. W kataklizmie życie straciły co najmniej 632 osoby, a 329 zostało rannych. Wśród ofiar - jak przekazał Zbigniew Rau - nie ma jednak Polaków.

Na razie - i daj Boże już na pewno, oby nie było naszych obywateli - powiedział Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, powołując się na meldunki polskiej służby konsularnej w Rabacie.