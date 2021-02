Jarosław Gowin jak wychodził z rządu mówił, że polska polityka jest ciekawsza niż "House of Cards", teraz się odbywa "Gra o tron", a może się skończyć jak w "Ojcu chrzestnym" – tak sytuację w Porozumieniu opisuje prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM powiedział, że jego zdaniem „przygotowywany jest zamach na Jarosława Gowina i to jest finał”. „Adam Bielan z grupą swoich stronników i próbują bardziej zapisać Porozumienie do PiS-u niż trzymać jakikolwiek dystans i niezależność” – mówił.

Szef ludowców stwierdził także, że rewolucja w Porozumieniu jest poniekąd karą dla Gowina. To, że ktoś normalnie zachowuje się w obozie rządzącym i od czasu do czasu skonsultuje jakąś sprawę merytoryczną lub polityczną, tak jak było w przypadku wyborów w maju, to nie jest to powód do tego, by go karać. Rozumiem, że dialog w obozie rządzącym nie przyjął się - mówił.

Kosiniak-Kamysz w kwestii aborcji stwierdził, że dziś potrzeba "nowego kompromisu". Ale nie w ujęciu przepisów, bo te trzy przesłanki, które funkcjonowały przez lata moim zdaniem są zasadne - dają możliwość wyboru, ale też sprawiają, że jest chronione życie. Trzeba te przesłanki potwierdził nie w umowie polityków, tylko w referendum, w głosie naszych obywateli - mówił.

Dodał także, że jego zdaniem Trybunał Konstytucyjny orzekając o niekonstytucyjności przepisów o usuwaniu ciąży ze względu na poważne wady płody, "zadziałał w nielegalnym składzie, ponieważ sędziowie są nieprawidłowo wybrani". Pani profesor Pawłowicz nie powinna zasiadać w tym składzie orzekającym, bo była sędzią we własnej sprawie. W poprzedniej kadencji Sejmu kierowała identyczne pytanie, więc miała opinię na ten temat, miała swoje zdanie - dodał. Na uwagę, że skoro TK działał w złym składzie, to niepotrzebne są nowe przepisy, powiedział, że "dla części osób ten Trybunał ma znaczenie". Więc by dopełnić możliwości chcemy uregulować to w taki sposób, by nikt nie czuł się zagrożony sankcjami karnymi, żeby każdy czuł się w miarę bezpiecznie w rzeczywistości prawnej - powiedział szef ludowców.

Pytany o sobotnią konwencję Platformy Obywatelskiej, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "pewno będą wezwania do utworzenia jednej listy" opozycji. Jego zdaniem należałoby raczej wezwać do wspólnej współpracy. Szukajmy tematów, które mogą nas połączyć, a nie mówmy tylko o kwestiach numerków na listach - mówił.