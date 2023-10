"PiS w tym roku żadnego rządu nie stworzy. Nikt z naszych posłanek i posłów, ani osób decyzyjnych w sojuszu Trzecia Droga nie połakomi się na te różne obietnice, bardzo brzydkie, ze strony PiS. Prawo i i Sprawiedliwość dalej zachowuje się tak, jak przez ostatnie 8 lat, czyli chce rozdawać stanowiska i pieniądze" – mówił Michał Kobosko, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. W ten sposób wiceszef Polski 2050 odpowiedział na pytanie, czy PiS kusi polityków Trzeciej Drogi ważnymi stanowiskami w nowym rządzie.

Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, które znamy w obozie opozycjom. Wiemy o tych propozycjach, które się pojawiają. Obiecuje się stanowisko premiera, kilka resortów, szefostwo największych spółek skarbu państwa. Muszę powiedzieć, że tonący brzydko się chwyta, bo z tej całej opowieści Jarosława Kaczyńskiego o ideach, o godności, o patriotyzmie, o zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków, co na końcu zostaje, po odsączeniu tego na sitku. Zostaje chęć zrobienia absolutnie wszystkiego, co jest możliwe, żeby utrzymać się przy władzy - podkreślał Kobosko.

Gość Krzysztofa Ziemca powiedział, że Trzecią Drogę na przyszłotygodniowym spotkaniu u prezydenta będą reprezentować szefowie sojuszu - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym będą mówić Andrzejowi Dudzie?

To jest przekaz w dużym stopniu spójny i wspólny dla trzech sojuszy wyborczych, które wygrały wspólnie te wybory. Zresztą zapowiedziane jest - jeszcze przed rozpoczęciem spotkań u prezydenta - wspólne oświadczenie czterech liderów naszych ugrupowań o tym, że jesteśmy przygotowani, będziemy w stanie szybko stworzyć zasady funkcjonowania nowej koalicji rządowej, że liczymy na to - albo i więcej niż liczymy - że prezydent uczyni to, co naszym zdaniem, a przede wszystkim zdaniem wyborców ogromnej większości, (powinien zrobić - przyp. red.), czyli bez zbędnej zwłoki powierzy możliwość formowania nowego rządu demokratycznego sojuszowi, który osiągnął w tych wyborach większość - podkreślił.

Próba teraz powierzania misji tworzenia rządu czy to premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, czy innemu przedstawicielowi Zjednoczonej Prawicy byłaby wyłącznie startą czasu Polaków i stratą energii Polaków, bo przedstawiciel PiS-u już żadnego rządu w tym roku w Polsce nie stworzy - dodał Kobosko.

Jak podkreślił, kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Liderem największego ugrupowania, jeżeli chodzi o te trzy podmioty, jest Donald Tusk i wydaje się naturalne, że jeżeli on podejmie się takiej misji, to on powinien taką misję mieć - zaznaczył.

"Nie jesteśmy na takim etapie, żeby "rozdawać" ministerstwa"

A jakie stanowiska w nowym rządzie chce Polska 2050? Na pewno nie jesteśmy na takim etapie, nie ma żadnego powodu, żeby w tej chwili być na takim etapie, żeby "rozdawać" ministerstwa. Nie ma w tej chwili żadnych wiążących uzgodnień, ale musimy o tym rozmawiać - mówił.

Szymon Hołownia sam wielokrotnie o tym mówił, że funkcja marszałka Sejmu jest taką rolą, gdzie on widziałby duży potencjał dla swojego funkcjonowania w polskiej polityce, ale to jest element rozmów, które w tej chwili trwają - podkreślał gość RMF FM.

Kiedy umowa koalicyjna ujrzy światło dzienne? To jest w pierwszej kolejności pytanie do prezydenta, czy będzie postępował, jak większość wyborców na to liczy i czego oczekuje. W Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość i to ono ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy polskie, jeżeli proces ten będzie przeciągany i ten rząd będzie mógł powstać dopiero pod koniec listopada lub w grudniu, to wtedy będziemy mówili o wszystkich ustaleniach, które nas dotyczą - dodał Kobosko.