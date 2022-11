"W mojej ocenie inflacja odczuwalna w Polsce zbliżona jest do 30-35 proc." - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Stanisław Kluza, były minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. "Zdecydowanie większą część inflacji wykreowaliśmy sobie sami, duża część wynika z negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną" - ocenił były szef Komisji Nadzoru Finansowego.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kluza: Zdecydowanie większą część inflacji wykreowaliśmy sobie sami

Mamy inflację tzw. konsumencką - 18 proc., inflację producencką w granicach 25 proc., mówimy też o inflacji bazowej, która jest zbliżona do 11 proc. Często używam takiego sformułowania inflacja odczuwalna. W mojej ocenie dla niezamożnego, bądź średnio zamożnego gospodarstwa domowego, które ma bardzo duży udział produktów codziennej potrzeby w swoim koszyku konsumpcyjnym, jest zbliżona do 30-35 proc. - ocenił Kluza.

W dużych sieciach detalicznych spojrzałem na cenę bochenka, który waży 550 g, tzw. chleba baltonowskiego. Ten chleb kosztował rok temu 1,99 zł, dziś 2,75 zł. To oznacza 40-procentowy wzrost ceny tego chleba - podał przykład gość Krzysztofa Ziemca.

Kluza: Zdecydowanie większą część inflacji wykreowaliśmy sobie sami

Kto jest temu winien? W tym przypadku jest bardzo wiele czynników, składających się na pewien rezultat. Inflacja w Polsce była już dosyć wysoka, zanim doszło do wojny na Ukrainie. Presja inflacyjna w Polsce i naszym regionie Europy pojawiła się już w połowie 2019 roku. Pojawienie się epidemii Covid de facto wychłodziło i opóźniło efekty inflacyjne o rok-półtora - mówił Kluza.

To był czas, kiedy polityka pieniężna powinna się przygotować lepiej na ryzyko wyjścia tej inflacji ukrytej z okresu covidowego. Uważam, że się nie przygotowała i podjęła działania dokładnie odwrotne do tych, które powinna. W tym czasie również doszło do bardzo dużej ekspansji fiskalnej - zaznaczył były minister finansów.

Zdecydowanie większą część inflacji wykreowaliśmy sobie sami, duża część wynika z negatywnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy polityką pieniężną i fiskalną. Obecnie dużo więcej dokłada do tej inflacji polityka fiskalna - podkreślił Kluza.

Rada Polityki Pieniężnej prowadzi słabą komunikację w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar jest związany ze sprawdzalnością prognoz i analiz, które są wykonywane przez bank centralny. Druga to jest kwestia komunikacji poszczególnych członków RPP - powiedział gość RMF FM.