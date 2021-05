"Nie rozumiem tego stanowiska, ale podchodzę do niego z szacunkiem" - tak krytyczne stanowisko Solidarnej Polski ws. Funduszu Odbudowy komentował w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. "Jedno trzeba moim kolegom z Solidarnej Polski oddać - są w tym wszystkim konsekwentni i wiarygodni. Zbigniew Ziobro i politycy Solidarnej Polski uważali, uważają i pewnie będą uważać, że są pewne niebezpieczeństwa związane z uwspólnotowieniem długu europejskiego i transformacją energetyczną. Są w tym konsekwentni. Mówili to od początku" - tłumaczył. "Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz, żeby podgrzewać atmosferę i mówić o jakichś karach" - dodał gość Krzysztofa Ziemca, pytany o ewentualne kary dla polityków Solidarnej Polski.

Budka, jego pretorianie, Nitras, Tomczyk, Kierwiński i cały klub PO głosował przeciw 770 mld zł dla Polski - mówił w RMF FM europoseł PiS Joachim Brudziński, nawiązując do głosowania nad ustawą ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy.

Senat - zgodnie z obowiązującą konstytucją i prawem - może tylko ustawę ratyfikującą przyjąć lub odrzucić. Bredzenie przez Grodzkiego czy niektórych polityków PO w Senacie, że będą próbować wnosić do ustawy ratyfikującej jakieś poprawki jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym - ocenił Brudziński. Pytany o to, co w sytuacji, gdy Senat odrzuci ustawę, stwierdził: "będzie to kolejny dowód na to, że totalna opozycja jest totalnie oderwana od realiów społecznych i własnego elektoratu".

Byłbym skrajnym kabotynem i skrajnie zadufanym człowiekiem, gdybym twierdził, że Jarosław Kaczyński spędza ze mną wakacje - mówił w RMF FM europoseł PiS Joachim Brudziński. Czasami, będąc na wakacjach ze swoimi znajomymi, z którymi spędza je od lat, daje się nam zamówić, żeby wpaść na jeden dzień na Pomorze Zachodnie. Wtedy albo popłyniemy na Zalew Szczeciński. Albo przy okazji wizyty na Wawelu jedziemy na jeden dzień w Beskid Sądecki - wyjaśniał. Zastrzegł też, że nie wie, czy w tym roku też tak będzie. Nigdy nie było tak, żeby Jarosław Kaczyński ze mną spędzał wakacje albo żebym Jarosława Kaczyńskiego na wspólne wakacje namawiał - podsumował gość Krzysztofa Ziemca.