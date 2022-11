"Trzeba widzieć każdy krok na arenie międzynarodowej w szerokim kontekście. Mieliśmy w marcu duży konflikt o czołgi ze stroną niemiecką, który nie jest rozwiązany. Mieliśmy we wrześniu notę polską w sprawie reparacji wojennych. Złożona publicznie propozycja dotycząca Patriotów to próba naprawy wizerunku moralnego państwa niemieckiego" - mówił minister obrony narodowej w latach 1991-1992 Jan Parys, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM.

Gdzie powinny trafić niemieckie Patrioty?

Chciałbym zauważyć, że oferta, która przyszła z Niemiec, była ofertą publiczną - jest to rzecz zupełnie wyjątkowa, bo dotyczy spraw militarnych, a te kwestie są na ogół omawiane dyskretnie. Opinia publiczna dowiaduje się o nich na samym końcu, kiedy ustalenia są już w pełni, przez obie strony, zaakceptowane. To znaczy, że albo po stronie niemieckiej brakuje profesjonalizmu, albo mamy do czynienia z ruchem politycznym, którego celem jest wywołanie pewnych debat politycznych u nas w kraju. Wydaje się, że Niemcom się to udało. Nastąpił podział w elicie politycznej - powiedział Jan Parys.

Trzeba widzieć każdy krok na arenie międzynarodowej w szerokim kontekście. Mieliśmy w marcu duży konflikt o czołgi ze stroną niemiecką, który nie jest rozwiązany. Mieliśmy we wrześniu notę polską ws. reparacji wojennych. Złożona publicznie propozycja dotycząca Patriotów to próba naprawy wizerunku moralnego państwa niemieckiego, które jest oskarżane o winy za drugą wojnę światową, wobec którego są roszczenia reparacyjne, a oni występują teraz z propozycją pomocy militarnej. To nie jest tak, że strona niemiecka chciała oddać nam swoje Patrioty - ona chciała je wypożyczyć - zauważył gość Krzysztofa Ziemca.

Trzeba znać detale tej oferty. Każdy kraj ma obronę powietrzną i ona musi być w dyspozycji jednego ośrodka. Tutaj jest propozycja taka, żeby te Patrioty stacjonowały w Polsce, ale o ich wykorzystaniu decydowano w Berlinie - podkreślił Parys.

Błędem była odpowiedź na ofertę niemiecką w sposób publiczny. Trzeba było od razu przejść do negocjacji poufnych - zaznaczył gość Krzysztofa Ziemca, odpowiadając na pytanie, czy polski rząd dał się "wciągnąć w grę strony niemieckiej".

Czy postawa polskiego rządu nie jest czasem spowodowana niechęcią do Niemiec?

Nie dopatrywałbym się żadnych fobii, tylko racjonalności - trzeba dbać o obronność w sposób sensowny, nie można robić kroków pochopnych. Uważam, że te zarzuty o charakterze ideologicznym i emocjonalnym nie mają podstaw - zauważył Parys.

Były prezydent RP Bronisław Komorowski mówił niedawno w Radiu RMF24, że "trudno przyjąć pomoc od kogoś, na kogo się pluje", czyli Niemców . Gość Krzysztofa Ziemca powiedział, że "tak nie uważa".

"Niemcy powinni uruchomić KPO"

Mamy dość chłodne stosunki z sąsiadem na zachodzie, ale to jest wynikiem pewnych zaszłości - nierozliczonej wojny i blokowania przez stronę niemiecką dostępu do Krajowego Planu Odbudowy. Niemcy tego nie ukrywają. To świadczy o ich intencjach. Jeżeli chcą, żeby Polska miała silną obronę, powinna przede wszystkim uruchomić KPO - stwierdził Parys.

Polityka jest całościowa. Nie można patrzyć na jeden krok jednego partnera, trzeba widzieć jego działanie wobec naszego kraju w perspektywie kilku lat - dodał.

Przekazanie Patriotów Ukrainie nie doprowadzi do III wojny światowej

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o ostateczne rozmieszczenie Patriotów - czy w Polsce, czy za granicą? Strona niemiecka ma być gotowa na ich przekazanie i negocjacje.

Strona niemiecka nie określiła, kiedy jest gotowa nam je przekazać - to jest sprawa otwarta. Mogłoby to być albo za tydzień, albo za wiele miesięcy. To nie jest tak, że wszystko wiemy. Strona niemiecka nie zadeklarowała się w pełni, co nam oferuje - zauważył były szef MON-u.

Czy rozmieszczenie Patriotów w zachodniej części Ukrainy nie byłoby początkiem trzeciej wojny światowej?

To jest broń antyrakietowa. Ona broni terytorium, więc nie jest to żadne angażowanie się w wojnę i przekazywanie środków bojowych do kontruderzenia. Moim zdaniem to by stabilizowało sytuację, chroniło ludność miast - podkreślił Parys.

Polityka informacja MON-u powinna być lepsza

Krzysztof Ziemiec spytał swojego rozmówcę, kto prowadzi tę grę - kto jest reżyserem spektaklu polityczno-wojennego?

Myślę, że niektórzy politycy i publicyści wypowiadają kategoryczne sądy i oskarżają rząd o brak rozwagi, a tymczasem trzeba widzieć szerokie uwarunkowania i kontekst. Decyzja naszego ministra obrony narodowej też powinna być odpowiednio opakowana, wytłumaczona społeczeństwu. Nie można publikować jednego zdania i zostawiać opinię publiczną na łasce domysłów - podsumował Parys.