Dlaczego Jarosław Kaczyński uważa, że lider Konfederacji jest gotowy na porozumienie z partią Donalda Tuska? Kto zwycięży w walce o elektorat? Czy sojusz z PiS po wyborach jest możliwy? A może do gry wchodzi trzecie ugrupowanie Korona Grzegorza Brauna? Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Krzysztof Bosak, poseł i wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji.

Czy pakt senacki pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego i porozumienie Konfederacji z PiS to realny scenariusz? Czy partia Grzegorza Brauna może odebrać wyborców Konfederacji?

Co Krzysztof Bosak sądzi o Ustawie o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zaprezentowanej przez Nową Lewicę i PSL? Czy to dobrze, że Polska nie wyda Niemcom Wołodymyra Żurawlowa podejrzewanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream? Czy Włodzimierz Czarzasty ma szansę objąć stanowisko Marszałka Sejmu?

Krzysztofa Bosaka zapytamy także o Marsz 11 listopada.

