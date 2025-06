Czy PKW powinna zająć się sprawą 'anomalii wyborczych" w niektórych komisjach? Co z rekonstrukcją rządu? Lewica będzie chciała przyspieszenia prac m.in. nad ustawą o związkach partnerskich? Dlaczego Lewica nie popiera wpisania sztywnego poziomu wydatków na obronność do Konstytucji RP? M.in. o to Krzysztof Ziemiec zapyta Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera i ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy. Zapraszamy!