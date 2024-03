Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF24 będzie dr hab. Joanna Dyduch, kierownik Zakładu Izraela w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zniszczenia po izraelskim ostrzale w Rafah / HAITHAM IMAD / PAP/EPA

Porozmawiamy o negocjowanym w Kairze 6-tygodniowym zawieszeniu broni w Strefie Gazy, ostrej krytyce rządu Izraela przez wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalę Harris ws. sytuacji humanitarnej w Strefie oraz o tym czy w administracji Joe Bidena rośnie frustracja w związku z tym w jaki sposób Izrael prowadzi wojnę z Hamasem.

