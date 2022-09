„Gdybyśmy rozpoczęli zacieśnianie polityki pieniężnej już w 2019 roku, to przestrzeń do ewentualnego łagodzenia polityki w czasie pandemii byłaby znacznie większa. Z tej możliwości nie skorzystano. Na pewno na świecie przegapiono sygnały, nie tylko w Polsce. Jerome Powell przewodniczący Fedu tłumaczył wszystkim, że to przejściowe i wszystko minie. Teraz myślę, że jest konsensus w dużych gospodarkach światowych, że inflacja wpadła na imprezę, zostanie na dłużej i coś trzeba z tym zrobić” – powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Joanna Tyrowicz, nowa członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Pytana o to, jak w najbliższych miesiącach może kształtować się inflacja, ekonomistka odpowiedziała: 20 procent inflacji to nie byłaby liczba, która by zaskoczyła analityków, ale to nie jest moja prognoza.

Ewidentnie nasza dzisiejsza sytuacja gospodarcza wywoła podwyżki stóp procentowych. W jakiej wysokości i w jakim horyzoncie - to jest do zdecydowania. Mamy silnie realnie ujemne stopy procentowe, przyspieszającą inflację i niedobrą sytuację gospodarczą. Inflacja powinna być blisko 2,5 procent, jest 16,1. NBP nie ma tutaj swobody decydowania, czy chce, czy nie chce podwyższyć stóp procentowych - zwróciła uwagę.

Tyrowicz o Glapińskim: Jego zdolność przekonywania rynków nie jest bardzo wysoka

Wyjaśniła też, w jaki sposób podwyżka stóp procentowych wpływa na hamowanie wzrostu cen. Nie chodzi o to, że spadła liczba nowych wziętych kredytów, tylko że te gospodarstwa, które już wzięły kredyty i rosną stopy, będą musiały siłą rzeczy obniżyć konsumpcję. To oczywiście obniża komfort życia, ale to jest ten mechanizm, dzięki któremu jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo liczyć na obniżenie inflacji - powiedziała profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Skrytykowała też wypowiedzi szefa NBP Adama Glapińskiego. Dzisiaj jego zdolność przekonania rynków do czegokolwiek nie jest chyba bardzo wysoka.

Przewidując swoje funkcjonowanie w Radzie Polityki Pieniężnej, wspominała swoją pracę w NBP. Kiedyś trzeba przestać narzekać i wziąć się do roboty. Kiedy pan prof. Glapiński był członkiem RPP, to rzadko tam bywał, z analitykami nie miał za dużo kontaktu. Jak został prezesem NBP, to zaczął od tego, że zlikwidował 10 procent stanowisk analitycznych, w tym moje. On chyba po prostu nie pała sympatią do tej grupy pracowników NBP - zaznaczyła.