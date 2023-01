Jak zapewnił, w sprawie wyborów toczą się rozmowy z partiami opozycyjnymi. Jeżeli w przyszłości nie dojdzie do zbudowania wspólnych list, to będziemy musieli zrobić coś sami - to znaczy sami wygrać z PiS - ostrzegł wiceszef KO.

Tomczyk: Komisja weryfikacyjna jest po to, żeby dopaść Tuska i Pawlaka

Nie mamy planów zgłoszenia naszych przedstawicieli do komisji weryfikacyjnej. To jest komisja, która nie ma nic wspólnego z polską konstytucją. Polska konstytucja mówi jasno, że w przypadku badań różnego rodzaju spraw powinna powstać komisja śledcza - mówił w internetowej części Rozmowy w południe w RMF FM Cezary Tomczyk, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej.

My dokładnie wiemy, po co jest ta komisja. Ta komisja jest po to, żeby dopaść Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka - mówił Tomczyk. I wymienił: "ta komisja jest po to, żeby być może nawet w swoim skrajnym wypadku zabrać im możliwość głosowania. To jest tak naprawdę oszustwo wymierzone w Polaków. Po to, żeby Polacy nie mogli wybrać swoich przedstawicieli używa się aparatu administracji. Nie jakimś wyrokiem sądu, nie jakimś obiektywnym Trybunałem tylko komisją, która ma być skrajnie polityczna i które jest powołana właściwie przez jedną, PiS-owską formację" - argumentował Tomczyk.

"Morawiecki podjął świadomą decyzję o tym, żeby łupić Polaków"

Wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej był też pytany o strategię rządu w walce z inflacją i o pomoc dla przedsiębiorców. Widzę bardzo jasną strategię rządu. Ta strategia bynajmniej nie polega na tym, żeby robić jakąś tarczę dla przedsiębiorców tylko, ta strategia polega na tym, żeby ludzi łupić - mówił Tomczyk. I dodał: Chciałbym dziś jasno powiedzieć, że w Polsce VAT na paliwo i VAT na olej napędowy jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Tylko trzy kraje w UE mają wyższy VAT.