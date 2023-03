"Z mojego punktu widzenia, zmiany dotyczące na przykład podziału obwodów do głosowania nie są istotne, dlatego zdążymy przygotować się do wyborów, bo to jest tylko techniczna informacja dla wyborcy, w którym miejscu ma oddać głos" - mówiła Magdalena Pietrzak szefowa Krajowego Biura Wyborczego w Rozmowie w południe w RMF FM.

Wideo youtube Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szefowa KBW: Zdążymy ze zmianami przed wyborami, ale obaw trochę jest Mariusz Piekarski pytał swoją rozmówczynię o uchwalone niedawno zmiany w Kodeksie wyborczym, które umożliwiają m.in. tworzenie lokali wyborczych w małych miejscowościach. Czy to będą trudniejsze wybory do przeprowadzenia? Z pewnością tak, bo jak coś jest nowe, to ten pierwszy raz jest zawsze trudniejszy - mówiła Magdalena Pietrzak. Szefowa KBW uspokajała, że zdąży się przygotować do wyborów parlamentarnych, ale jest kilka obaw. Główną obawą Krajowego Biura Wyborczego obecnie jest to, czy znajdą się członkowie komisji do nowych obwodów, które mają powstać. Staram się jednak optymistycznie podchodzić do tego, bo już mamy chętnych - dodała szefowa KBW. Ilu członków komisji więcej będzie potrzebnych podczas jesiennych wyborów? Potrzebnych będzie nawet kilkanaście tysięcy osób więcej do przeprowadzenia jesiennych wyborów parlamentarnych. Wszystko dlatego, że po obniżeniu do 200 wyborców, progu tworzenia nowego obwodu wyborczego - potrzebnych będzie więcej lokali wyborczych i komisji wyborczych. Ze wstępnych szacunków PKW wynika, że to może być 20 procent więcej lokali. Z tego powodu PKW planuje podwyżki diet dla członków komisji - mówiła Magdalena Pietrzak. Krajowy Rejestr Wyborców Ma też powstać Centralny Rejestr Wyborców, który będzie gotowy na 1 sierpnia. To jest absolutnie za późno, on musi być wprowadzony wcześniej, chcielibyśmy ten rejestr przetestować podczas wyborów uzupełniających w gminach - mówiła Magdalena Pietrzak. Tak jak każdy program informatyczny musi być przetestowany wcześniej. Jak podkreślała szefowa KBW po wprowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców, łatwiej będzie głosować poza miejscem swojego zamieszkania. Zobacz również: Tusk: Potrzebny jest powrót do liberalnego ducha polskiej gospodarki

