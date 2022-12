"Uważam, że dobrze, że nowy sprzęt trafia do Wojska Polskiego, ale pamiętam, że to jest po 7 latach zaniechań i trzeba patrzeć całościowo na sprawę. Ktoś tego sprzętu nie kupował i zaczął go gorączkowo kupować po 24 lutego, po napaści Rosji na Ukrainę. Ten sprzęt cieszy. Szkoda, że nie było to efektem 7 lat polityki" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO. W Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni miał dziś miejsce uroczysty odbiór pierwszej partii południowokoreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9.

Tomasz Siemoniak / Piotr Szydłowski / RMF FM "Akurat czołgi zawsze są potrzebne wojsku polskiemu, czy samoloty, czy armatohaubice, choć ta sprawa jest kontrowersyjna, bo to kosztem polskich Krabów. Cieszę się z tego, ale dziwię się nastrojowi świętowania, witania w porcie, bo powinni trochę spokojniej do takich rzeczy podchodzić. Mnie męczą ciągłe konferencje prasowe i taka propaganda, która przykrywa pewne niewygodne fakty" - mówił gość Mariusza Piekarskiego. "Gdy nadrabia się stracony czas, to niekoniecznie się podejmuje zawsze najwłaściwsze decyzje. Często było tak, w tych ostatnich miesiącach, że najpierw ogłaszano coś, a dopiero potem przystępowano do negocjacji. Pakiet koreański jest o tyle dobry, że to jest jedyne państwo, od którego można kupić szybko. Ma dobry przemysł obronny. Ja bardzo doceniam Koreę Południową, natomiast mam wrażenie takie, że nikt nie wie, za ile się kupuje, dziennikarze próbują się dopytać, spekulują ile i za ile" - dodał. Czy koreańskie wyrzutnie Chunmoo to dobry kierunek? "Akurat jeśli chodzi o artylerię rakietową dalekiego zasięgu, uważam, że to powinien być absolutny priorytet. HIMARS-y, czy te wyrzutnie koreańskie, czy nasze własne programy, bo doświadczenia z Ukrainy są takie, że artyleria dalekiego zasięgu odgrywa decydującą rolę na polu walki. Więc wątpliwe w tej transakcji są armatohaubice, nie ich jakość, tylko to, że zamiast zwiększyć moce produkcyjne Kraba, który jest wizytówką polskiego przemysłu, kupujemy produkt porównywalny i tak naprawdę zmierzamy do zamknięcia produkcji Kraba" - mówił. Nie za dużo rodzajów czołgów? "Tak, ale ja bym tego nie kwestionował. Oczywiście eksperci dyskutują, czy przyszłe wojny będą wojnami czołgów, natomiast ja rozumiem ten aspekt zastąpienia czołgów T-72. Powinniśmy dysponować znaczącymi siłami pancernymi" - podkreślał wiceprzewodniczący PO. Siemoniak odniósł się także do słów ministra Błaszczaka, który mówił, że gdyby PO przez 8 lat, kiedy rządziła, zadbała o armię, a nie likwidowała jednostek wojskowych, to dziś nie trzeba byłoby nadrabiać zaległości i dozbrajać armii. "Ja nie mam żadnych kompleksów. Mogę podać długą listę tego, co zostało kupione za moich czasów. Za czasów Macierewicza i Błaszczaka to jest tak naprawdę pierwszy sprzęt, gdzie jest umowa, decyzja i został kupiony. Jednostki były likwidowane dlatego, że zawieszono pobór. W całej Polsce te jednostki były likwidowane. Armia w 1990 r. miała ponad 400 tys. żołnierzy, w tej chwili, 100-130 tys. Więc niech minister Błaszczak mówi o ostatnich 7 latach". Z jakim pytaniem by zadzwonił do Błaszczaka? "Ja bym powiedział tak: panie ministrze, rozmawiajmy, opozycja chce wspierać zakupy"- dodał. Wideo youtube Zobacz również: Cieślak: Benzyna po nowym roku może kosztować 8 zł

Opracowanie: Karol Żak