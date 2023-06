"Jeśli rozwój edukacji jest populizmem, to czymże nazwać 800 plus? To jeszcze większy populizm, a na to, okazuje się, Koalicja Obywatelska z chęcią się zgodziła bezwarunkowo" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM poseł PSL i były minister rolnictwa Marek Sawicki, pytany o propozycję przeznaczenia 6 proc. PKB na edukację.

PSL i Polska 2050, czyli Trzecia Droga, zaplanowały na dziś konsultacje w sprawie swojego pierwszego projektu "Przyszłość+" - czyli propozycji zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził udział strony rządowej w debacie. Oczywiście dziękuję, że rzecznik taki wpis zamieścił, natomiast to nie on decyduje o takich konsultacjach, to my zapraszamy na konsultacje - mówił Sawicki.

Nie rozumiem zachowania naszych partnerów opozycyjnych, szczególnie Koalicji Obywatelskiej. Kiedy dostali zaproszenie, to wyznaczyli osobę, która ma w tych konsultacjach uczestniczyć - mówił Sawicki. Sytuacja zmieniła się, "kiedy usłyszeli, że chcemy konsultować to szeroko, także z rządzącymi, a więc i z tymi, którzy z jednej strony proponują 800 plus, i z tymi, którzy 800 plus całkowicie odrzucają".

Sawicki: Do wojny domowej blisko

Polityk PSL podkreślił, że "jeśli w Polsce już nie ma miejsca na to, żebyśmy ze sobą rozmawiali, to mamy do czynienia z dwoma plemionami i tak naprawdę do wojny domowej blisko".

Przestrzegam zarówno polityków PiS-u jak i Platformy: Skończcie z tą wojną, którą wszczęliście w 2005 roku, bo ona wyprowadzi nas na manowce - dodał. Ciągle próbujemy zdyskredytować to, co może łączyć. Nie da się ważnych spraw w Polsce rozwiązać bez udziału w tym wszystkich środowisk politycznych - kontynuował.

"800 plus to jeszcze większy populizm"

Sawicki był pytany, czy proponowane przez Trzecią Drogę 6 proc. PKB na edukację to nie populizm? Jeśli rozwój edukacji jest populizmem, to czymże nazwać 800 plus? To jeszcze większy populizm, a na to, okazuje się, Koalicja Obywatelska z chęcią się zgodziła bezwarunkowo. My mówimy: dla tych, którzy ciężko pracują, przynajmniej jedna osoba w rodzinie jest aktywna zawodowo. Pomoc rodzinie się należy, ale pod warunkiem, że rodzina także wykazuje aktywność zawodową - mówił.

Były minister podkreślał też dobrą współpracę z Polską 2050 Szymona Hołowni. Ta współpraca układa się dobrze. Jestem po tygodniu konsultacji w czterech województwach, na otwartych spotkaniach, na ulicach, na targowiskach. Tam ludzie oczekują bezpośredniej rozmowy i takich konsultacji. Zacznijmy mówić o tym, co nas interesuje. Mówmy o sprawach i łączmy się wokół problemów - mówił Sawicki.