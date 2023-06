Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zapytamy go m.in., jakie są szanse na to, by Sejm zajął się prezydenckim projektem zmian w ustawie o powołaniu komisji weryfikacyjnej mającej badać wpływy rosyjskie w Polsce. Czy PiS byłoby skłonne poprzeć zaproponowane przez Andrzeja Dudę rozwiązania? Kogo formacja rządząca planuje wybrać do komisji weryfikacyjnej – polityków czy raczej ekspertów, za czym optuje głowa państwa?

Wideo youtube Z rzecznikiem PiS porozmawiamy ponadto o niedzielnym marszu PO w Warszawie. Formacja rządząca najpierw wydawała się nie dostrzegać planów Donalda Tuska, by w ostatnich dniach wypuścić serię spotów zniechęcających do udziału potencjalnych jego uczestników. Nakręciła m.in. kontrowersyjny spot, w którym użyto materiałów filmowych z obozu Auschwitz. Marsz okazał się być sukcesem głównej partii opozycyjnej i jej lidera, co przyznają nawet ludzie związani z obozem władzy. Kto zawiódł w tej sprawie? Czy Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone z pracy szefa swego sztabu wyborczego Tomasza Poręby? Rafał Bochenek / Darek Delmanowicz / PAP Rafała Bochenka zapytamy też o Zbigniewa Ziobrę i jego środowisko. Czy minister sprawiedliwości jest atutem, czy raczej obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy? Na rozmowę, której gospodarzem będzie Krzysztof Berenda, zapraszamy o godz. 12.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych social mediów! Zobacz również: Czarzasty: Mieszamy łyżką w tej samej opozycyjnej herbacie Opracowanie: Maciej Nycz