Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysław Rosati. Porozmawiamy o zagmatwanej sytuacji prawnej i sądowej wokół dwóch polityków PiS – Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Czy ten pierwszy ma nadal mandat poselski, a losy drugiego rozstrzygną się w przyszłym tygodniu?

Przemysław Rosati / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Czy Kamiński i Wąsik trafią do więzienia, bo zostali prawomocnie skazani? Co powinien zrobić marszałek Sejmu po wczorajszych wydarzeniach w Sądzie Najwyższym? Poszukamy odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

