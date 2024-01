Od 16 listopada 2015 roku, kiedy prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu, panowie Wąsik, Kamiński oraz dwaj funkcjonariusze CBA są skutecznie ułaskawieni. Nic się nie zmieniło - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Jak podkreślił, prezydent nie ułaskawi ponownie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W czwartek Sąd Najwyższy uchylił postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu poselskiego Wąsika. Decyzję podjęli sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Cała sprawa wciąż jest jednak zagmatwana.

Kolarski: Kamiński i Wąsik są ułaskawieni

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy Kamiński i Wąsik wciąż są posłami? Panowie ministrowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni, to jest najważniejsza informacja. Wszystko, co dzieje się od momentu, od którego wznowiono postępowanie, tylko i wyłącznie pogłębia chaos, którego jesteśmy świadkami - powiedział Kolarski.

Od 16 listopada 2015 roku, kiedy prezydent podjął decyzję o ułaskawieniu, panowie Wąsik, Kamiński oraz dwaj funkcjonariusze CBA są skutecznie ułaskawieni. Nic się nie zmieniło - dodał minister w Kancelarii Prezydenta.

Jak mówił, "prezydent podjął decyzję w 2015 roku o ułaskawieniu na podstawie doktryny prawno-karnej". Kolarski powołał się tu na podręcznik dla studentów prawa prof. Waltosia i Hofmańskiego, którzy wyjaśniają, że prezydent na mocy konstytucji ma prawo w dowolnym momencie podjąć decyzję o ułaskawieniu.

Od tego momentu Trybunał Konstytucyjny trzykrotnie potwierdził, że prezydent miał pełne prawo dokonać czegoś, co się nazywa w prawie abolicją indywidualną - powiedział gość RMF FM.

Kolarski: Namawiają prezydenta do bezprawia

Dopytywany, czy prezydent znów ułaskawi Kamińskiego i Wąsika, jeśli ci jednak trafią do więzienia, Kolarski zapewnił, że Andrzej Duda "oczywiście nie ułaskawi" ich ponownie, podkreślając, że pierwsze ułaskawienie jest skuteczne. Ci, którzy tak mówią, namawiają prezydenta do bezprawia, do łamania prawa - powiedział.

Mamy tu do czynienia nie ze sporem prawnym, tylko z polityką - mówił Kolarski. Większość sejmowa, być może wbrew swoim intencjom, chce uczynić tych panów bohaterami walki z korupcją - stwierdził.