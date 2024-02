Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 będzie dziś Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Porozmawiamy o trwających od kilku tygodni protestach rolników, którzy domagają się m.in. rezygnacji z Europejskiego Zielonego Ładu, a także wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy.

Monika Piątkowska będzie gościem Rozmowy w Radiu RMF24 / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24

Zielony Ład to pakiet unijnych regulacji, których celem jest poprawa kondycji środowiska w Europie i produkcja zdrowszej żywności. Chodzi np. o ograniczenie w stosowaniu pestycydów i nawozów.