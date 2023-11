Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Marek Pęk, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Pęk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słucha Radia RMF24!

Wszystko wskazuje na to, że senator Marek Pęk, który przepadł w głosowaniu na wicemarszałka Senatu, obejmie to stanowisko. Politycy większości sejmowej zaznaczają, że w tej sprawie może dojść jeszcze do rozmów.

Naszego gościa zapytamy, dlaczego jego zdaniem nie został wybrany wicemarszałkiem i jak ocenia ewentualną zmianę zdania w tej sprawie. Zapytamy również o zbieranie większości przez premiera Mateusza Morawieckiego i "dekalog polskich spraw".

Zapraszamy w południe do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i do naszych kanałów społecznościowych!