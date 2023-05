Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie były prezydent Lech Wałęsa. Na kogo odda swój głos w jesiennych wyborach parlamentarnych? Czy dalej ma żal do Platformy Obywatelskiej za wstrzymanie się od głosu w głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym i z sympatią spogląda na Polskę 2050? Jak ocenia koalicję, którą zawarli przed tygodniem Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Czy powinna powstać wspólna lista opozycji? Czy wziąłby udział w referendum na temat prawa do aborcji? Między innymi takie pytania usłyszy dzisiejszy gość Krzysztofa Berendy.

Z byłym prezydentem porozmawiamy również o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Czy Zachód w wystarczający sposób pomaga Ukrainie? Jak ocenia postawę polskich władz wobec trwającej już ponad rok wojny? Czy Ukraina powinna wstąpić do NATO?

