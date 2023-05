​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie wiceprzewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Zapytamy go między innymi o piątkowe, wieczorne głosowania w Sejmie, które mają zdecydować o losie kilku istotnych dla Prawa i Sprawiedliwości ustaw.

Czy Lewica poprze projekt zmian dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, których celem jest odblokowanie prac TK? A co z bezpłatnymi autostradami - czy w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość również może liczyć na przychylność Lewicy?

Porozmawiamy ponadto o komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. Czy Sejm podtrzyma dziś wieczorem senackie weto do ustawy w tej sprawie? A jeśli tak, to co z ustawą może później zrobić prezydent Andrzej Duda?

Krzysztofa Śmiszka zapytamy też co kryje się pod hasłem "Mamy plan dla mam", które ma być mottem sobotniej konwencji Lewicy.

Na rozmowę Mariusza Piekarskiego zapraszamy tuż po godz. 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, do aplikacji RMF ON oraz do naszych mediów społecznościowych!