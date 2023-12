Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 będzie wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Porozmawiamy o zmianach w mediach publicznych. W czwartek w TVP wystartował nowy program informacyjny „19.30”, który zastąpił „Wiadomości”. Jego twórcy z Pawłem Płuską na czele wciąż nie mają jednak dostępu do studiów, sprzętu czy archiwum telewizji. Jak długo jeszcze TVP będzie funkcjonować w stanie zawieszenia? O tym między innymi w dzisiejszej rozmowie.

Joanna Scheuring-Wielgus / Archiwum RMF FM

POSŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA Z JOANNĄ SCHEURING-WIELGUS W INTERNETOWY RADIU RMF24

Wiceszefową resortu kultury zapytamy także o sytuację w Polskiej Agencji Prasowej, której siedzibę od kilku dni okupują politycy PiS i Suwerennej Polski. Minioną noc w redakcji spędził - jak wynika z informacji RMF FM - prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz wskazał nowego prezesa PAP, którym został wieloletni dziennikarz Agencji i były zastępca redaktora naczelnego Marek Błoński. Decyzji MKDiN nie uznaje jednak poprzedni szef PAP Wojciech Surmacz, który wciąż, wraz ze swoimi współpracownikami, przebywa w siedzibie Agencji.

