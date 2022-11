Co łączy Polaków? Eksperci, którzy uczestniczyli w specjalnej debacie podczas Rozmowy w południe w RMF FM są zgodni – to przede wszystkim rodzina. W przeddzień Święta Niepodległości naukowcy wskazują także, że Polacy szczególnie są dumni z ostatnich miesięcy, kiedy to pomagali swoim sąsiadom, dotkniętym wojną Ukraińcom. "Potwierdziliśmy naszą narodową cechę - jak jesteśmy w potrzebie to potrafimy się zebrać, przezwyciężyć podziały i zrobić coś wspaniałego. To łączy Polaków od lewej do prawej" – zauważył Marcin Duma, socjolog i szef pracowni badań opinii społecznych IBRiS.

Gdyby sięgnąć do twardych danych, mam mocny dowód na to, że to, co nas łączy, czyli ponad 80 proc. ogólnopolskiej próby dorosłych to jest potrzeba kolektywnego bezpieczeństwa. Czujemy niepewność - to się powtarza w paru badaniach od początku pandemii. To nie jest jednak tylko polski wynik, chociaż tak wysokiego wskaźnika nie znalazłam nigdzie indziej. Łączy nas przywiązanie do rodziny różnie rozumianej - czasem z wyboru, a czasem z dziedziczenia - wskazywała w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Krystyna Skarżyńska.

W podobnym tonie wypowiadała się Maria Rotkiel.

Z perspektywy gabinetowego rzemieślnika, jakim jestem, faktycznie to, co nas łączy, to rodzina. Bezpieczeństwo i dobrostan rodziny to jest odpowiedź na aktualną rzeczywistość - powiedziała psycholog.

Marcin Duma wskazywał z kolei, że łączy nas kultura, język i stosunek do Święta Niepodległości.

To, że uważamy, że ono jest ważne, niezależnie od tego, jak świętujemy - czy pozostaniemy w domach odpoczywając, idąc na marsz, czy biorąc udział w biegu. Z dużych rzeczy, które nas łączą to też doświadczenia ostatnich czasów, czyli akcja pomocy Ukraińcom od początku wojny - ocenił socjolog.

Podczas debaty padło także pytanie o to, co dzieli obecnie Polaków.

Dzieli nas to, jak rozumiemy zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu, bo jedna osoba powie, że dla niej bezpieczeństwo rodziny to są finanse, dlatego nie ma jej całe dnie w domu, bo pracuje, a druga osoba powie, że dla niej dobrostan rodziny to są nasze więzi i ona jest w domu, żeby o to dbać. Tu pojawia się konflikt, mamy wartość, którą rozumiemy trochę inaczej, jeżeli chodzi o zadbanie w codzienności o nią - przyznała Maria Rotkiel.

