Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie prokurator krajowy, Dariusz Korneluk.

Z naszym gościem, który swoje stanowisko objął pod koniec ubiegłego tygodnia, porozmawiamy o jego planach wobec prokuratury i prokuratorów. Jak zamierza uspokoić sytuację wokół pracy śledczych? Jak chce usprawnić ich pracę?

Co zrobi, by uwolnić prokuraturę od politycznych nacisków? Czy nie obawia się, że nie będzie już tylko prokuratorem, ale także politykiem, który będzie musiał stawić czoła politycznym sporom?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 12:00

