​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Porozmawiamy z nim o niedzielnych, najważniejszych w tym roku na świecie wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Turcji.

Wideo youtube

Choć ostatecznych wyników wciąż nie ma, to wiele wskazuje na to, że potrzebna będzie druga tura, w której 28 maja spotkają się rządzący obecnie krajem Recep Tayyip Erdoğan oraz nazywany "tureckim Ghandim" kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu.

Który z kandydatów miałby większe szanse, jeśli dojdzie do wyborczej dogrywki? Jakie zmiany czekają Ankarę, jeśli wygrałby Kemal Kılıçdaroğlu? Czy obecny lider tureckiej centrowej, proeuropejskiej Republikańskiej Partii Ludowej zdołałby zawrócić swój kraj z drogi autorytaryzmu i doprowadzić do zbliżenia z Europą?

