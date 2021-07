Powinniśmy się odwoływać do zdrowego rozsądku, a nie wskazywać palcem konkretną grupę - tłumaczy gość RMF FM, szef ZNP Sławomir Broniarz, pytany o pomysł obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 nauczycieli. I jak zaznacza: nauczyciele? Dlaczego nie lekarze?

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir Broniarz: Obowiązkowe szczepienie nauczycieli? Dlaczego nie dla lekarzy?

Pytany, ilu nauczycieli może być już zaszczepionych, Sławomir Broniarz odpowiada: resort edukacji podawał dane, że 500 tysięcy kolegów i koleżanek się zaszczepiło. "Nie wiem, ilu z nich przyjęło drugą dawkę" - mówi.



"Szkoła nie jest wyspą. Póki co nie ma obowiązkowych szczepień dla młodzieży. Do szkoły przychodzą też rodzice" - tłumaczy szef ZNP. Jak zaznacza, nie powinno się zmuszać nauczycieli do obowiązkowych szczepień, ale powinno się stawiać na odwoływanie się do ich rozsądku.



Gość RMF FM podkreśla jednak: nie może być tak, żeby jedna grupa zawodowa miała obowiązek szczepień.