„Wydaje się, że cały czas jesteśmy na tym samym etapie epidemii, to znaczy, że mamy stałą wysoką liczbę zakażeń. Te wahania dobowe nie są zbyt duże. Jak dalej się to potoczy? Ciężko w tym momencie wyrokować” – powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wideo youtube

Patrzę z niepokojem na to, co się będzie działo w ciągu najbliższych miesięcy, nie tylko ze względu na wzrastającą liczbę przypadków, ale na to, że tak naprawdę nie ma algorytmu postępowania z pacjentem gorączkującym. My cały czas mamy przysyłanych pacjentów tylko dlatego, że jest podwyższona temperatura, ewentualnie ktoś dwa razy kaszlnie. Jeżeli tak będzie to wyglądało w ciągu miesięcy jesienno-zimowych, to będzie to prosta droga, żeby się zablokować z przyjęciami, diagnozowaniem pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Tomasiewicz: Ludzie przestali stosować się do zaleceń, każdy chce wymazać epidemię z pamięci

Ludzie przestali stosować się do zaleceń, które były ustalone na początku epidemii. Pierwsze działania, czyli zamknięcie, było ważne, ale jeszcze ważniejsze było przestrzeganie przez naszych rodaków zaleceń. Te zalecenia były dosyć rygorystyczne, wszyscy się przyzwyczaili. W tej chwili każdy chyba chce wymazać epidemię ze swojej pamięci - stwierdził ekspert.