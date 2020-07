"Rozmawialiśmy o tym z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby na weselach wzmóc kontrole. Jeśli już nie potrafimy przekonać w sposób łagodny, to niestety, trzeba nałożyć karę na organizatorów wesela, ponieważ czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej, czasem jednej w życiu imprezy, jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem" - mówił Waldemar Kraska w Rozmowie w samo południe w RMF FM. "Inspektorzy sanitarni mają takie prawa, żeby ewentualnie skontrolować przygotowanie do wesela, także w trakcie - czy jest odpowiednia liczba osób" - stwierdził wiceszef ministerstwa zdrowia. Nie przesądzał jednak tego, czy ostatecznie to GIS będzie odpowiadał za sprawdzanie imprez. "W jakiś sposób ktoś musi egzekwować ten wymóg. (...) Ewentualnie służby policji mogłyby się tym zająć" - powiedział.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska / Marcin Obara /PAP

REKLAMA