Paweł Kukiz wulgarnie skomentował senatorów PiS, którzy zablokowali w parlamencie projekt prezydenckiego referendum konstytucyjnego. „Paweł jest artystą, ale powinien się hamować. W Polsce jest za dużo brutalności w życiu publicznym” – mówił były prezes Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek w Rozmowie w samo południe w RMF FM. „To pokazuje, że przeżywamy jakąś epidemię brutalności. Z tym się nie skończy w jednej chwili, ale w polityce powinien obowiązywać taki imperatyw deeskalacji, stopniowego łagodzenia konfliktów. Ty się cofniesz o krok, ja też” – dodał. O samym referendum powiedział, że jest to „dobra instytucja”, ale musi być „sensownie używana”. „To co zaproponował prezydent w pierwszym ruchu to był pomysł na ułatwianie likwidacji zabezpieczeń konstytucyjnych” – mówił. „Nie wiem jakie intencje motywowały PiS-em. Możliwe, że były jakieś wewnętrzne tarcia kto jest silniejszy - czy ośrodek prezydencki czy obóz PiS-owski, ale bardzo dobrze, że ten nieprzemyślany pomysł upadł” – podkreślił. Według eurodeputowanego to też dowód dominacji PiS na arenie politycznej. „PiS chce pokazać, że tak naprawdę w Polsce nikt nie ma prawa prowadzić polityki, nikt nie ma prawa do propozycji, do inicjatywy politycznej. Jedynie można wtórować i sekundować polityce prowadzonej przez prezesa Kaczyńskiego” – powiedział gość Marcina Zaborskiego.

REKLAMA