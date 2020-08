"To najgłębszy kryzys, jaki spotkał Łukaszenkę po 26 latach rządów" - tak o nocnych protestach na Ukrainie mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Gość Pawła Balinowskiego podkreśla, że to efekt olbrzymiego rozczarowania, zmęczenia Białorusinów prezydentem. "Charyzma Łukaszenki to przeszłość, dzisiaj jego władza opiera się na milicyjnej pałce oraz na spójności jego zaplecza, nomenklatury, sektora siłowego" - mówi Eberhardt.

