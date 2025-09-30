"Uważam, że trzeba zastanowić się, czy nie wezwać (przed komisję ds. Pegasusa) niektórych prokuratorów, którzy pracowali przy sprawie pana Brejzy" - powiedział zastępca przewodniczącej komisji śledczej ds. Pegasusa, Tomasz Trela w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Poseł Lewicy w ten sposób odniósł się do efektów przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przez komisje śledczą. Podkreślił także, że wniosek do prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry to formalność. "Przyszły tydzień to czas, kiedy będziemy informować o kolejnych działaniach" - stwierdził.