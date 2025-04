​Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiesław Leśniakiewicz / Michał Żebrowski / East News

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Z naszym gościem porozmawiamy o pożarach nad Biebrzą. Zapytamy o skalę zniszczeń, porozmawiamy o przyczynach i zaostrzeniu kar za podpalenia celowe i z przypadku.

Zapytamy o to, czy powstały jakieś dodatkowe centra pomocy zwierzętom i jak wygląda w tej chwili sytuacja związana z suszą w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zabraknie też pytań o to, co z zabezpieczeniem terenów na przyszłość.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!